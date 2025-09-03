Dove vedere Italia-Estonia in Tv e streaming: prima di Gattuso, canale e orario

Nazionali  
dove vedere Italia Estoniadove vedere Italia Estonia

Dove vedere Italia Estonia in Tv e streaming. Tutte le informazioni sulla prima partita del nuovo ct Gennaro Gattuso in diretta in chiaro. Italia Estonia, dove vederla in Tv

Italia-Estonia dove vederla in Tv e streaming. Arriva la sosta nazionali di noembre e c'è un altro appuntamento di qualificazioni Mondiali 2026 per gli azzurri allenati dal ct Gennaro Gattuso. E' la prima partita del nuovo ct e scopriamo insieme dove vedere Italia Estonia in Tv e streaming. Una gara molto importante che si giocherà venerdì 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio di Bergamo: dove vedere Italia-Estonia in Tv e streaming? 

Dove vedere Italia Estonia in Tv: canale e orario 

Italia Estonia dove vederla? La partita Italia-Estonia, valida per il gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1.

Dove vedere Italia Estonia streaming 

Dove vedere Italia Estonia in streaming? Ovviamente su Rai Play dove sarà possibile seguire la partita anche da smartphone o qualsiasi altro dispositivo abilitato. La 'cattiva' notizia è che, a differenza delle altre gare internazionali, il match dell'Italia verrà trasmesso su RAI Play

Probabili formazioni Italia-Estonia

Notizie calcio - Oltre a dove vedere Italia-Estonia sarà possibile consulare anche le probabili formazioni Italia-Estonia:

  • ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Orsolini, Scamacca, Zaccagni. All.: Gennaro Gattuso.
  • ESTONIA (5-4-1) - Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top