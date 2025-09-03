Dove vedere Italia-Estonia in Tv e streaming: prima di Gattuso, canale e orario

Italia-Estonia dove vederla in Tv e streaming. Arriva la sosta nazionali di noembre e c'è un altro appuntamento di qualificazioni Mondiali 2026 per gli azzurri allenati dal ct Gennaro Gattuso. E' la prima partita del nuovo ct e scopriamo insieme dove vedere Italia Estonia in Tv e streaming. Una gara molto importante che si giocherà venerdì 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio di Bergamo: dove vedere Italia-Estonia in Tv e streaming?

Dove vedere Italia Estonia in Tv: canale e orario

Italia Estonia dove vederla? La partita Italia-Estonia, valida per il gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026, sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1.

Dove vedere Italia Estonia streaming

Dove vedere Italia Estonia in streaming? Ovviamente su Rai Play dove sarà possibile seguire la partita anche da smartphone o qualsiasi altro dispositivo abilitato. La 'cattiva' notizia è che, a differenza delle altre gare internazionali, il match dell'Italia verrà trasmesso su RAI Play.

Probabili formazioni Italia-Estonia

Notizie calcio - Oltre a dove vedere Italia-Estonia sarà possibile consulare anche le probabili formazioni Italia-Estonia: