Sassuolo, Carnevali: "De Laurentiis s'è confermato un grande, ha preso un top! Cheddira? C'erano altri, contenti d'averlo"

Calciomercato SSC Napoli - L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali parla a Tuttosport.
Colpi last minute: su Cheddira siete stati bravi a muovervi a fari spenti…
«Sapevamo che per lui c’erano altre squadre interessate, ma siamo contenti di essere riusciti a spuntarla l’ultimo giorno. Non è stato facile vista la concorrenza: adesso col suo arrivo e quello di Coulibaly siamo convinti di aver completato la rosa anche in quei settori nei quali potevamo avere qualche carenza».
Diamo uno sguardo a 360 gradi: qual è la squadra che si è mossa meglio e il colpo da copertina del mercato?
«Scelgo De Bruyne. Il Napoli ha preso un top player e oltre al belga giocatori molto importanti. Sono felice di questo: acquisti del genere possono far crescere il movimento del calcio italiano, che non è troppo in salute. Complimenti a De Laurentiis: Aurelio si è confermato un grande presidente».