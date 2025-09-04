Sassuolo, Carnevali: "De Laurentiis s'è confermato un grande, ha preso un top! Cheddira? C'erano altri, contenti d'averlo"

Calciomercato SSC Napoli - L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali parla a Tuttosport.

Colpi last minute: su Cheddira siete stati bravi a muovervi a fari spenti…

«Sapevamo che per lui c’erano altre squadre interessate, ma siamo contenti di essere riusciti a spuntarla l’ultimo giorno. Non è stato facile vista la concorrenza: adesso col suo arrivo e quello di Coulibaly siamo convinti di aver completato la rosa anche in quei settori nei quali potevamo avere qualche carenza».

Diamo uno sguardo a 360 gradi: qual è la squadra che si è mossa meglio e il colpo da copertina del mercato?