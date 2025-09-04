L'ex Tottenham Spence attacca Conte: "Quell'uomo non era mai contento! Ha distrutto la mia fiducia"

Ultime news calciomercato - Djed Spence ha parlato al Guardian, raccontando anche la delusione al Tottenham con Conte. Spence era reduce da una stagione esaltante con il Nottingham Forest, coronata dalla promozione in Premier League. L’approdo agli Spurs sembrava il coronamento di un sogno, ma i rapporti con Antonio Conte furono subito complicati:

Spence, parlando al Rio Ferdinand Presents Podcast, ha spiegato quanto duro sia stato il suo impatto con il mondo Tottenham e soprattutto con un Antonio Conte:

"Non ho provato una bella sensazione. Quando sono arrivato al Tottenham ero in grande forma, ero sicuro di me ed eccitato. Poi mi sono ritrovato come a sbattere contro un muro di mattoni ed essendo giovane la cosa ha distrutto un po’ la mia sicurezza. Mi chiedevo cosa stessi facendo e questo perché qualunque cosa facessi quell’uomo non era mai contento. Anche se facevo la cosa giusta mi chiedevo se effettivamente fosse così, perché lui non è un tipo che fa complimenti. Si arriva ad un punto nel quale hai bisogno di una parola di una conferma da parte del tuo allenatore, ma io forse ho avuto una sola conversazione con lui. Conte era molto ripetitivo, facevamo letteralmente la stessa cosa ogni giorno. Con Postecoglou le cose sono un po’ diverse, lui cambia ogni giorno. Sono stato vittima del fatto di essere stato troppo umile. A volte devi semplicemente esprimerti".