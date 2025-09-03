Repubblica - ADL pronto a dedicarsi al nuovo centro sportivo del Napoli: confermata la location in zona Succivo

Nuovo centro sportivo Napoli, cosa svela Repubblica

Nuovo centro sportivo Napoli, cosa svela Repubblica

Napoli - Il mercato è finito e i giochi sul campo sono fatti, almeno fino a gennaio. Per questo De Laurentiis potrà dedicarsi d’ora in poi quasi a tempo pieno alle altre due importanti sfide che lo attendono, per patrimonializzare il Napoli anche con adeguate strutture di proprietà. 

Ultimissime nuovo centro sportivo Napoli 

Il presidente ha annunciato il 1 settembre - come aveva promesso pubblicamente - di aver cominciato l’iter per la costruzione del nuovo centro sportivo. «Ecco la prima pietra, ho appena firmato l’opzione per l’acquisto dei terreni»

Confermata la location, in zona Succivo. Gli ettari individuati appartengono però a privati e bisognerà trovare quindi la quadra tra le richieste di chi vende e l’offerta di chi invece vuole comprare. 

Il club azzurro non ha molto tempo da perdere, visto che il contratto d’affitto a Castel Volturno - sede dell’attuale Training Center - non è stato rinnovato. La squadra già nella prossima stagione (salvo proroghe) dovrà per questo motivo avere una nuova casa, nei piani di proprietà. Lo scrive Repubblica.

