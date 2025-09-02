Lista UEFA SSC Napoli per la Champions: out Lukaku! Fuori anche due difensori, ecco chi

Lista UEFA SSC Napoli, ecco la rosa di Conte per la Champions League 2025/2026: out Lukaku e Mazzocchi oltre a Marianucci

Calciomercato SSC Napoli - Dopo Juve, Atalanta e Inter, anche il Napoli ha presentato la lista all'UEFA per la Champions League 2025/26, per la prima fase della competizione: la League Phase.

Nella lista UEFA della SSC Napoli per la Champions League 25/26 non c'è Romelu Lukaku: l'attaccante è assente, a causa dell’infortunio che lo terrà fuori per i prossimi mesi. Al suo posto, ovviamente, è in lista Rasmus Hojlund, l'ultimo acquisto di De Laurentiis.

Assenti invece a causa della rosa profonda sia Luca Marianucci che Pasquale Mazzocchi. Antonio Conte si affida alla duttilità di Leonardo Spinazzola, che può agire sia da vice Di Lorenzo che da terzino o esterno alto a sinistra.

Lista Champions della SSC Napoli ad oggi

Di seguito l'attuale rosa del Napoli e la rosa degli ipotetici 25 giocatori per la fase ad eliminazione diretta UEFA Champions League 2025-26:

  1. Vanja Milinkovic-Savic
  2. Sam Beukema
  3. Juan Jesus
  4. Mathias Olivera
  5. Amir Rrahmani
  6. Miguel Gutiérrez
  7. Leonardo Spinazzola
  8. Kevin De Bruyne
  9. Billy Gilmour
  10. Stanislav Lobotka
  11. Andre Frank Zambo Anguissa
  12. Scott McTominay
  13. Eljif Elmas
  14. David Neres
  15. Noa Lang
  16. Rasmus Hojlund
  17. Lorenzo Lucca

LISTA FORMATI IN ITALIA

  1. Alex Meret
  2. Giovanni Di Lorenzo
  3. Alessandro Buongiorno
  4. Matteo Politano

LISTA FORMATI NEL CLUB

  1. Nikita Contini
  2. Antonio Vergara
  3. Giuseppe Ambrosino
  4. X

IPOTESI ESCLUSI ad oggi:

  • Romelu Lukaku
  • Pasquale Mazzocchi
  • Luca Marianucci
