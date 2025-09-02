Lista UEFA SSC Napoli per la Champions: out Lukaku! Fuori anche due difensori, ecco chi

Lista UEFA SSC Napoli, ecco la rosa di Conte per la Champions League 2025/2026: out Lukaku e Mazzocchi oltre a Marianucci
Calciomercato SSC Napoli - Dopo Juve, Atalanta e Inter, anche il Napoli ha presentato la lista all'UEFA per la Champions League 2025/26, per la prima fase della competizione: la League Phase.
Lista UEFA SSC Napoli per la Champions League
Nella lista UEFA della SSC Napoli per la Champions League 25/26 non c'è Romelu Lukaku: l'attaccante è assente, a causa dell’infortunio che lo terrà fuori per i prossimi mesi. Al suo posto, ovviamente, è in lista Rasmus Hojlund, l'ultimo acquisto di De Laurentiis.
Assenti invece a causa della rosa profonda sia Luca Marianucci che Pasquale Mazzocchi. Antonio Conte si affida alla duttilità di Leonardo Spinazzola, che può agire sia da vice Di Lorenzo che da terzino o esterno alto a sinistra.
Lista Champions della SSC Napoli ad oggi
Di seguito l'attuale rosa del Napoli e la rosa degli ipotetici 25 giocatori per la fase ad eliminazione diretta UEFA Champions League 2025-26:
Vanja Milinkovic-Savic
Sam Beukema
Juan Jesus
Mathias Olivera
Amir Rrahmani
Miguel Gutiérrez
Leonardo Spinazzola
Kevin De Bruyne
Billy Gilmour
Stanislav Lobotka
Andre Frank Zambo Anguissa
Scott McTominay
Eljif Elmas
David Neres
Noa Lang
Rasmus Hojlund
Lorenzo Lucca
LISTA FORMATI IN ITALIA
Alex Meret
Giovanni Di Lorenzo
Alessandro Buongiorno
Matteo Politano
LISTA FORMATI NEL CLUB
Nikita Contini
Antonio Vergara
Giuseppe Ambrosino
IPOTESI ESCLUSI ad oggi:
Romelu Lukaku
Pasquale Mazzocchi
Luca Marianucci
