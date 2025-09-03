Pavarese: "Occhio a questa sorpresa per lo scudetto. E vi dico già che il Como..."

Le Interviste  
Pavarese: Occhio a questa sorpresa per lo scudetto. E vi dico già che il Como...

Il commento di Luigi Pavarese sul Napoli e non solo

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente sportivo

Pavarese commenta il calciomercato Napoli 

"Conte ha voluto una squadra camaleontica per cui ha diverse soluzioni tecnico tattiche da utilizzare nell'arco della partita. Il gruppo giocatori è vario, ma è mentalizzato, sa che può incidere e fare la differenza anche se utilizzato per pochi minuti. Col Cagliari è mancata quella facilità di manovra, la forza del Napoli sulla fascia è stata bloccata, ma dobbiamo aspettarci partite del genere, soprattutto in casa. Cio che è emersa però è la determinazione del gruppo che ha resettato, ha dimenticato quanto fatto lo scorso anno e le è pronto per stupire ancora. 

Hojlund non ha le caratteristiche di Lukaku, può giocare anche con Lukaku o Lucca. È giovane e credo sia un ottimo investimento per il Napoli. Le avversarie più complicate per il Napoli? L'Inter è la diretta concorrente, mezzo gradino sotto c'è la Juve, ma non trascurerei la Roma che lo scorso anno nel girone di ritorno è stata la squadra che ha fatto più punti. E poi, il Como sarà la grande sorpresa e sono certo che otterrà una qualificazione in Europa".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
