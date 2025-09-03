Pavarese: "Occhio a questa sorpresa per lo scudetto. E vi dico già che il Como..."

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente sportivo

"Conte ha voluto una squadra camaleontica per cui ha diverse soluzioni tecnico tattiche da utilizzare nell'arco della partita. Il gruppo giocatori è vario, ma è mentalizzato, sa che può incidere e fare la differenza anche se utilizzato per pochi minuti. Col Cagliari è mancata quella facilità di manovra, la forza del Napoli sulla fascia è stata bloccata, ma dobbiamo aspettarci partite del genere, soprattutto in casa. Cio che è emersa però è la determinazione del gruppo che ha resettato, ha dimenticato quanto fatto lo scorso anno e le è pronto per stupire ancora.

Hojlund non ha le caratteristiche di Lukaku, può giocare anche con Lukaku o Lucca. È giovane e credo sia un ottimo investimento per il Napoli. Le avversarie più complicate per il Napoli? L'Inter è la diretta concorrente, mezzo gradino sotto c'è la Juve, ma non trascurerei la Roma che lo scorso anno nel girone di ritorno è stata la squadra che ha fatto più punti. E poi, il Como sarà la grande sorpresa e sono certo che otterrà una qualificazione in Europa".