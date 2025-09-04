Centro Sportivo a Succivo, spuntano i primi problemi: c'è un vincolo paesaggistico vicino al Casale di Teverolaccio, nessuna costruzione entro 100 m

Ultime calcio Napoli - Il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli sta avanzando a Succivo, in provincia di Caserta, su 240.000 metri quadrati. Tuttavia, un vincolo paesaggistico vicino al Casale di Teverolaccio, un palazzo storico del XVI-XVII secolo, richiede attenzione.

Terreni agricoli e vincoli, problemi per il centro sportivo a Succivo

Come riporta l'edizione Napoli de La Repubblica, il Casale, vincolato dal Ministero della Cultura dal 1993, e l’area agricola circostante, soggetta a vincoli dal 2007, impongono restrizioni edilizie: nessuna costruzione entro 100 metri dalla torre aragonese, altezza massima di 4,5 metri, e necessità di pareri della Soprintendenza. De Laurentiis ha firmato un’opzione d’acquisto per costruire una cittadella sportiva con 12 campi, foresteria, uffici e uno stadio per la Primavera. Tuttavia, il sindaco di Succivo, Salvatore Papa, sottolinea che l’area è agricola e vincolata, richiedendo una variante urbanistica al PUC e una conferenza di servizi tra enti locali, Regione e Soprintendenza, un processo che potrebbe durare mesi o anni.

Il sindaco ha dichiarato:

“Non ci sono atti pubblici né contatti ufficiali con il Napoli. Non entrerò in trattative private. Faremo la nostra parte quando ci saranno atti pubblici. Se il club è interessato a Succivo, ci fa piacere”.

Il progetto porterebbe occupazione, riqualificazione e visibilità, ma bisogna bilanciare sviluppo e conservazione. Il Casale è un simbolo identitario. La Soprintendenza ha approvato la riqualificazione, ma ogni passo deve rispettare le prescrizioni paesaggistiche. Se tutto va bene, l’acquisto del terreno potrebbe avvenire tra fine 2025 e inizio 2026, permettendo al Napoli di posare la prima pietra della sua casa.

