Hojlund è Mister 50 milioni! Gazzetta: la quotazione peserà, che carico di responsabilità

Ultime notizie SSC Napoli - Il tempo di presentarsi a Napoli e poi in aeroporto, destinazione Danimarca per Rasmus Hojlund, il nuovo attaccante azzurro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Un mini-weekend se lo è concesso e si è presentato al Napoli attraverso i social per raccontarsi, per svelare il suo primo giorno azzurro: «Sono molto emozionato...». E anche carico di responsabilità, perché toccherà a lui, con Lucca e Ambrosino, raccogliere l’eredità momentanea di Lukaku; e perché, inevitabilmente, peserà anche quella quotazione che lo trasforma ancor prima di giocare in “Mister 50 milioni di euro”