Nazionali Napoli, in quattro dovrebbero rientrare già lunedì! I nomi
Ultime notizie SSC Napoli - Il tour de force di tutti i Nazionali, Napoli incluso, comincia in serata, con De Bruyne, Lang, Lobotka, Anguissa ed Elmas impegnati. Il primo gruppo di giocatori che si ripresenterà a Castel Volturno sarà quello composto da De Bruyne, Lang, Lobotka ed Elmas, che dovrebbero rientrare lunedì ed allenarsi sin da martedì, scrive la Gazzetta dello Sport.
I calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali:
- Di Lorenzo, Meret, Politano: Italia-Estonia (5 settembre); Israele-Italia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- De Bruyne: Liechtenstein-Belgio (4 settembre); Belgio-Kazakistan (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Lobotka: Slovacchia-Germania (4 settembre); Lussemburgo-Slovacchia (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Lang: Olanda-Polonia (4 settembre); Lituania-Olanda (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Gilmour, McTominay: Danimarca-Scozia (5 settembre); Bielorussia-Scozia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Rrahmani: Svizzera-Kosovo (5 settembre); Kosovo-Svezia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Anguissa: Camerun-eSwatini (4 settembre) - Capo Verde-Camerun (9 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Olivera: Uruguay-Perù (5 settembre); Cile-Uruguay (10 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Hojlund: Danimarca-Scozia (5 settembre); Grecia-Danimarca (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Elmas: Arabia-Macedonia (4 settembre) - Amichevole / Macedonia-Liechtenstein (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
- Marianucci: Italia-Montenegro (5 settembre); Macedonia-Italia (9 settembre) - Qualificazioni Europei Under 21
