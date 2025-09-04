Estonia-Italia, Gazzetta: Gattuso deve scegliere tra due moduli, due calciatori del Napoli coinvolti

Ultime notizie SSC Napoli - L’Estonia serve anche per capire meglio il futuro tattico della Nazionale Italiana. 4-3-3 oppure il 4-2-3-1? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Gattuso deciderà all’ultimo, schierando il 4-2-3-1 Locatelli andrebbe in panchina. La cerniera sarebbe composta da Barella e Tonali, due esterni Politano e Zaccagni pronti ad allinearsi in fase di non possesso. In attacco Kean è in vantaggio su Retegui.

Più classica la disposizione con il 4-3-3. Mediana con Locatelli tra Barella e Tonali. Kean (oppure Retegui) centravanti. Due ali ai fianchi: Zaccagni a sinistra, Politano o magari Orsolini, più offensivo, sull’altro versante.

A destra scontato Di Lorenzo, a sinistra Dimarco era la soluzione originale, Cambiaso sta lottando per la maglia. In mezzo Gattuso non vorrebbe rinunciare a Calafiori che, Calafiori-Bastoni sarebbe una coppia inedita soprattutto in una difesa a quattro”

