Dall'Argentina, l'agente Nigriello: "Baridó ricorda Mastantuono! Vi dico che giocatore è"

Le Interviste  
Dall'Argentina, l'agente Nigriello: Baridó ricorda Mastantuono! Vi dico che giocatore è

Calciomercato Napoli, dall'Argentina svelano chi è Baridò

Calciomercato Napoli - Luca Nigriello, agente Fifa che lavora in Argentina, ha parlato a Radio Marte nel corso di "Siamo tutti allenatori". 

Calciomercato Napoli, chi è Baridò 

"Baridó è un giocatore di qualità, il Napoli ha fatto un buon investimento in prospettiva. È un giocatore molto tecnico che può dare delle soluzioni anche sui calci piazzati. 

Se è stato un acquisto voluto da Manna? Sicuramente, è arrivato alla Juventus Primavera proprio quando c’era il direttore sportivo Manna, quindi è un’idea totalmente sua. Forse gli manca un po’ di cazzimma, e sicuramente Napoli è il posto più giusto per trovarla. Mi ricorda a tratti Franco Mastantuono. 

Se ci sono altri giovani talenti argentini di cui sentiremo parlare? Giovanni Baroni del Talleres, classe 2009, ancora più giovane di Baridó".

Ultimissime Notizie
Notizie Calcio Napoli
