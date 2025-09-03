Ufficiale: ecco la lista UEFA del Benfica in Champions League

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dal Benfica per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista a Lisbona il prossimo 10 dicembre 2025.
Anatoliy?Trubin (Ucraina, 24 anni)
Samuel?Soares (Portogallo, 23 anni)
Diogo?Ferreira (Portogallo, 18 anni) LISTA B
Rafel?Obrador (Spagna, 21 anni)
António?Silva (Portogallo, 21 anni)
Alexander?Bah (Danimarca, 27 anni)
Amar?Dedi? (Bosnia-Erzegovina, 23 anni)
Samuel?Dahl (Svezia, 22 anni)
Nicolás?Otamendi (Argentina, 37 anni)
Tomás?Araújo (Portogallo, 23 anni)
Gonçalo?Oliveira* (Portogallo, 19 anni) LISTA B
Joshua?Wynder* (USA, 20 anni) LISTA B
Leandro?Santos* (Portogallo, 19 anni) LISTA B
Enzo?Barrenechea (Argentina, 24 anni)
Fredrik?Aursnes (Norvegia, 29 anni)
Georgiy?Sudakov (Ucraina, 23 anni)
Manu?Silva (Portogallo, 24 anni)
Leandro?Barreiro (Lussemburgo, 25 anni)
Richard?Ríos (Colombia, 25 anni)
Nuno?Félix* (Portogallo, 21 anni) LISTA B
João?Veloso* (Portogallo, 20 anni) LISTA B
Diogo?Prioste* (Portogallo, 21 anni) LISTA B
Franjo?Ivanovi? (Croazia, 21 anni)
Dodi?Lukébakio (Belgio, 27 anni)
Vangelis?Pavlidis (Grecia, 26 anni)
Andreas?Schjelderup (Norvegia, 21 anni)
Gianluca?Prestianni (Argentina, 19 anni)
Bruma (Portogallo, 30 anni)
Henrique?Araújo (Portogallo, 23 anni)
João?Rego* (Portogallo, 20 anni) LISTA B