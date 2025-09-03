Ufficiale: ecco la lista UEFA del Benfica in Champions League

Champions League  
BenficaBenfica

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dal Benfica per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista a Lisbona il prossimo 10 dicembre 2025.

Portieri

  • Anatoliy?Trubin (Ucraina, 24 anni)

  • Samuel?Soares (Portogallo, 23 anni)

  • Diogo?Ferreira (Portogallo, 18 anni) LISTA B

Difensori

  • Rafel?Obrador (Spagna, 21 anni)

  • António?Silva (Portogallo, 21 anni)

  • Alexander?Bah (Danimarca, 27 anni)

  • Amar?Dedi? (Bosnia-Erzegovina, 23 anni)

  • Samuel?Dahl (Svezia, 22 anni)

  • Nicolás?Otamendi (Argentina, 37 anni)

  • Tomás?Araújo (Portogallo, 23 anni)

  • Gonçalo?Oliveira* (Portogallo, 19 anni) LISTA B

  • Joshua?Wynder* (USA, 20 anni) LISTA B

  • Leandro?Santos* (Portogallo, 19 anni) LISTA B

Centrocampisti

  • Enzo?Barrenechea (Argentina, 24 anni)

  • Fredrik?Aursnes (Norvegia, 29 anni)

  • Georgiy?Sudakov (Ucraina, 23 anni)

  • Manu?Silva (Portogallo, 24 anni)

  • Leandro?Barreiro (Lussemburgo, 25 anni)

  • Richard?Ríos (Colombia, 25 anni)

  • Nuno?Félix* (Portogallo, 21 anni) LISTA B

  • João?Veloso* (Portogallo, 20 anni) LISTA B

  • Diogo?Prioste* (Portogallo, 21 anni) LISTA B

Attaccanti

  • Franjo?Ivanovi? (Croazia, 21 anni)

  • Dodi?Lukébakio (Belgio, 27 anni)

  • Vangelis?Pavlidis (Grecia, 26 anni)

  • Andreas?Schjelderup (Norvegia, 21 anni)

  • Gianluca?Prestianni (Argentina, 19 anni)

  • Bruma (Portogallo, 30 anni)

  • Henrique?Araújo (Portogallo, 23 anni)

  • João?Rego* (Portogallo, 20 anni) LISTA B

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top