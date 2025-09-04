Castel Volturno, bel gesto di Conte al termine della doppia seduta di ieri: l'accaduto

Ultime calcio Napoli - Il Napoli conta quattordici giocatori convocati dalle rispettive Nazionali. Un dato che testimonia l’elevato valore dell’organico dei campioni d’Italia, ulteriormente rafforzato durante la recente sessione estiva di calciomercato.

Conte si ferma con i tifosi a Castel Volturno

Come riporta l'edizione Napoli de La Repubblica, presso il Training Center di Castel Volturno, in un clima di desertificazione, il rigoroso Antonio Conte ha comunque ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, con una doppia sessione mattutina e pomeridiana. Il tecnico si è concesso un breve momento di distrazione al termine degli impegni sportivi, al suo rientro nella sua abitazione in centro città, dove ha accolto con grande disponibilità i tifosi per una sessione di selfie e autografi.