Gazzetta su De Bruyne: Napoli l’ha conquistato per il progetto, nella squadra di Conte avrà un ruolo ben definito

Ultime notizie SSC Napoli - Al debutto contro il Sassuolo del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha impressionato la naturalezza con la quale ha interpretato tre ruoli diversi (play basso, mezzala, trequartista) in una squadra nuova e in un campionato sconosciuto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Per adesso ha tenuto i ritmi bassi, mostrando una condizione atletica non ottimale. Però con Conte gioca solo chi corre e quindi è solo questione di tempo. Nel frattempo ha fatto anche la conoscenza con il catenaccio comprendendo perché dal punto di vista tattico la Serie A è molto complessa. Napoli l’ha conquistato per il progetto e perché nella squadra di Conte avrà soprattutto il ruolo di tutor nella campagna europea"