Condò: "Hojlund e McTominay? Non bisogna smettere di ringraziare il Man Utd"

Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al fischio finale di Fiorentina napoli 1-3:

“God save Manchester United, non c’è un grande club al mondo che abbia bruciato così tanti calciatori come loro negli ultimi 10-12 anni per poi darli a noi in Italia. A Firenze abbiamo visto Hojlund giocare in maniera splendida, McTominay è stato l’uomo scudetto ed in più abbiamo visto anche De Gea che, nonostante i tre gol presi, ha fatto almeno due-tre parate di grande qualità contro gli azzurri. Non dobbiamo smettere di ringraziare il Man Utd per fornirci questo calciatori all’Italia”