La furia di Alemao: "Sacchi dice il falso, mai chiesto scusa per la monetina: fui colpito sul serio! Quello scudetto lo abbiamo conquistato e meritato"

Notizie calcio Napoli - Ricardo Alemao ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco alcunu passaggi evidenziati da CalcioNapoli24: "La mia vita è racchiusa dall’88 al’92. Abbiamo vinto, superando anche situazioni che definirei politiche insospettabili. E riuscire a trionfare a Napoli non è semplice. Non avevamo bisogno di quella decisione, ma c’erano regole precise all’epoca. E io fui colpito. Sacchi dice che mi sono scusato con lui per il gesto? Questa è una colossale bugia ed ho il dovere di smentire Sacchi. Non avevo nulla da farmi perdonare, perché io non ho alterato la realtà. Il dolore alla testa l’ho avvertito io, il taglio l’ho subito io. Immagino sia complesso dover riempire un libro, si devono inserire argomenti che facciano sensazioni, elementi che possano attirare l’attenzione. Ma confesso che pensavo di essere al cospetto di una persona più intelligente. E mi rattrista che non sia così"