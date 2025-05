Mignano: "Infortunio Lobotka, avete visto la reazione di De Laurentiis? Ha ragione..."

Ultimissime Calcio Napoli - Raffaele Mignano, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Il Napoli non ha giocato male contro il Genoa, c'è stata anche sfortuna. Faccia di ADL dopo l'infortunio di Lobotka? Ha ragione, lo slovacco non andava rischiato dal primo minuto, Conte così facendo ha perso una pedina importante in vista delle ultime due partite. Speriamo che le cose vadano nel migliore dei modi, ma dobbiamo ammettere che il Napoli è in difficoltà in questo momento. Col Genoa ho visto una squadra un po' stanca, non solo mentalmente ma anche dal punto di vista fisico. De Laurentiis dovrebbe parlare chiaramente con la squadra, è stato zitto per tutto l'anno ma dovrebbe farsi sentire in vista del rush finale.

4-4-2 o 4-3-3 a Parma? Io sceglierei il 4-3-3 con Neres, puntando su Raspadori nella ripresa. Con il 4-4-2 il Napoli si snatura e non è il massimo. In caso di difficoltà Raspadori può essere più incisivo nei minuti finali.

Eventuale spareggio scudetto a Roma in campo neutro? Non credo che servirà, già 13 volte in Serie A una squadra ha vinto lo scudetto con un solo punto di vantaggio. Speriamo che gli azzurri possano tornare a sorridere a fine campionato".