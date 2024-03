Inter-Napoli, Osimhen verso la tribuna! Il Mattino: rischio lesione, pronto Raspadori

Victor Osimhen convocato per Inter-Napolidi stasera, ma non ci sono buone sensazioni sull’attaccante nigeriano. Come infatti riporta Il Mattino, il giocatore rischia di finire in tribuna poiché c’è il rischio che il muscolo possa lesionarsi con un affaticamento che potrebbe tramutarsi in uno stiramento.

Inter-Napoli, Osimhen verso il forfait: chi al suo posto

Al suo posto, in caso di effettivo forfait, toccherà a Jack Raspadori che con Francesco Calzona si sta man mano rilanciando dopo il baratro raggiunto nei tre mesi con Walter Mazzarri. Scala nelle gerarchie Giovanni Simeone che da tempo non dà più risposto: l'attuale allenatore ci ha anche parlato per comprendere quale sia il problema, riscontrando uno stato mentale non proprio ottimale.