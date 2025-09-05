21 anni di Napoli per De Laurentiis, Gazzetta: la città era 'sventrata', si stava consumando un dramma poi...

21 anni di Napoli per De Laurentiis, Gazzetta: la città era 'sventrata', si stava consumando un dramma poi...

Ultime notizie SSC Napoli - La Gazzetta dello Sport dedica un pezzo alla presa del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis, avvenuta ormai 21 anni fa:

"Con quel caldo, e il sudore che rigava i volti, intorno alla Fallimentare sembrava si galleggiasse nel surreale: l’eco d’una città «sventrata», alla quale stavano portando via il pallone, pareva il pianto incontrollabile di bambini, e invece si stava consumando un dramma.

A settembre del 2004 erano rimasti il dolore sordo d’un crac doloroso e il sospetto che non ci fosse un domani: Gaucci ci aveva provato, l’unica speranza restava aggrappata a Pozzo.

Nella penombra della sera comparve Aurelio De Laurentiis, strappato - come ama raccontare -, ad Hollywood e per realizzare il suo Nuovo Cinema (per il Paradiso)"

