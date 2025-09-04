Italia-Estonia, Sky anticipa le formazioni: Gattuso lancia Politano dal primo minuto!
Politano
Domani si gioca Italia-Estonia, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali. Sky Sport anticipa la probabile formazione alla partita d'esordio del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che sceglie di lanciare Di Lorenzo e Politano nell'undici titolare.
- Italia (4-2-3-1), probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. CT: Gattuso.
- Estonia (4-2-3-1, la probabile formazione): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Yakovlev, Sinyaviskiy; Sappinen. CT: Henn.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News