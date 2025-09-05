Cheddira, l'agente: "Ha scelto Sassuolo per andare al Mondiale! Lo volevano PAOK e Schalke, offerte pure in Belgio e Turchia"

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale:

"Di Walid Cheddira siamo contenti, la sua volontà era quella di restare in Italia. Siamo felici del Sassuolo, è una società importante che fa calcio a certi livelli da tanti anni. E' stata la scelta giusta. Farà il suo, è un professionista serio e avrà il suo spazio. Su Cheddira, oltre a PAOK e Schalke 04, c'erano anche altre situazioni dall'estero. Una squadra in Belgio, diversi club in Turchia già da maggio. La sua volontà era quella di giocare in Serie A. Il campionato italiano ha sempre il suo appeal, ma economicamente la Premier League e forse la Liga hanno qualcosa in più. Ma in Italia sono arrivati giocatori importanti.

Sono soddisfatto e molto contento, Sassuolo è un club piccolo ma grande, lo si vede dal centro sportivo che hanno realizzato anni fa. Hanno una dirigenza come Carnevali, Palmieri, che sono persone di calcio e la famiglia Squinzi sempre alle spalle. Il Sassuolo ha mantenuto i giocatori importanti. Siamo contenti, Walid lì può crescere. Cheddira è un giocatore ambizioso, vuole far bene per poi ritornare nel giro della Nazionale, magari partecipare di nuovo al Mondiale come fatto nel 2022.

Il centro sportivo è un qualcosa che può dare qualcosa in più al Napoli. Averlo aiuterebbe il settore giovanile a creare quel senso di appartenenza. Se il Napoli riuscisse a realizzarlo, potrebbe raggiungere i livelli della cantera del Barcellona. Il livello in Campania è impressionante. Uno di quelli più di prospettiva è per esempio Gianluca Vigliotti, è fortemente legato al Napoli e secondo me può fare il suo percorso e arrivare in prima squadra un po' come Ambrosino. Questo è per portare un esempio di ragazzi che si fanno le ossa fuori e sono molto legati a Napoli".