De Bruyne smentisce Garcia: "La fascia di capitano? Nessuna votazione, ha deciso lui"

Kevin De Bruyne ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita di Liechtenstein-Belgio 0-6, partita di qualificazione ai Mondiali giocata ieri sera, in cui il centrocampista del Napoli ha anche segnato un gol.

Quando gli hanno chiesto di commentare la decisione di Rudi Garcia di togliergli la fascia di capitano, De Bruyne ha smentito che ci fosse stata una votazione nello spogliatoio: "L'allenatore Rudi Garcia ha parlato con me e Romelu Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato la decisione. Non c'è stata una votazione. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza".