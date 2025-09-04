Udinese, primo allenamento in gruppo per Zanoli: "Felicissimo di essere qui"

Nella giornata di ieri Alessandro Zanoli, acquisto dell'ultimo giorno di calciomercato estivo dal Napoli, ha svolto il primo allenamento in gruppo con l'Udinese agli ordini di mister Runjaic, per quanto si trattasse di una seduta a ranghi ridotti visti i tanti giocatori dei friulani partiti alla volta delle Nazionali. Lo stesso Zanoli, tra l'altro, è stato il protagonista di un video messaggio diffuso attraverso i canali social dell'Udinese:

"Ciao a tutti i tifosi dell'Udinese, sono Alessandro Zanoli e sono felicissimo di essere qui! Vi aspetto tutti carichi allo stadio, avete tempo per abbonarvi fino al 13 settembre. Un abbraccio".