Liechtenstein-Belgio, gol di De Bruyne! Sinistro nell'angolino per lo 0-4 | VIDEO

Gol di Kevin De Bruyne in Nazionale! Il centrocampista del Napoli ha messo la firma sullo 0-4 del Belgio contro il Liechtenstein nel match di qualificazione ai Mondiali 2026.
Hans Vanaken muove palla verso Kevin De Bruyne che arrivato in area lascia partire un bellissimo tiro verso l'angolino basso di destra. Il calciatore del Napoli, dopo la rete al 67', è uscito per lasciare spazio a Lenadro Trossart.
