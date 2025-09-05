Allenamento congiunto tra Napoli e Avellino! CdM: Conte darà minutaggio a chi ha giocato poco

Napoli-AvellinoNapoli-Avellino

Napoli-Avellino oggi a Castel Volturno! Allenamento congiunto per gli azzurri a disposizione di Antonio Conte che oggi pomeriggio al centro sportivo si troveranno di fronte la formazione campana di Serie B, reduce da 1 punto in 2 partite nel campionato cadetto.

"L’allenamento congiunto è un’ottima occasione per dare minutaggio a chi finora ha giocato poco", scrive il Corriere del Mezzogiorno, ricordando come a scendere in campo saranno i calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive Naizonali. Per Conte sarà l'occasione di schierare i più giovani e chi ha giocato di meno fino ad oggi, contando di accelerare il recupero dei calciatori meno in forma. 

Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, tra i calciatori che scenderanno in campo contro l'Avellino ci saranno sicuramente Mazzocchi, Beukema, Vergara, Ambrosino e Lucca oltre al portiere Milinkovic-Savic, al giovane Francisco Baridò e ai due reduci dall'infortunio David Neres Alessandro Buongiorno. Ci sarà spazio anche per una seduta mattutina: anche oggi doppio allenamento. 

