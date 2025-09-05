Napoli-Avellino, gioca Milinkovic-Savic titolare! Si alternerà in porta con Contini

Oggi si gioca Napoli-Avellino a Castel Volturno! Antonio Conte ha deciso di mettere alla prova la squadra in un allenamento congiunto contro la formazione campana di Serie B e sarà dunque l'occasione di concedere minutaggio a chi ha giocato di meno in queste prime due partite di campionato.

Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, nella squadra che affronterà l'Avellino in allenamento ci sarà anche il porteire Vanja Milinkovic-Savic, anche perché Meret è impegnato con la Nazionale italiana.