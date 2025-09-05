Fiorentina-Napoli, raddoppiato lo spazio nel settore ospiti! Si attende l'ok del CASMS

Stadio Artemio Franchi di FirenzeStadio Artemio Franchi di Firenze

Ultime notizie da Firenze in vista di Fiorentina Napoli

Fiorentina-Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A, in programma per sabato 13 settembre. I tifosi napoletani sono in attesa di conoscere la decisione ufficiale del CASMS che stabilirà se - e in che misura - i tifosi del Napoli residenti in Campania potranno andare in trasferta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Settore ospiti Fiorentina-Napoli

In ogni caso, ci sono grandi novità in vista per il settore ospiti della Fiorentina: il Comune di Firenze sta per dare l'ok all'ampliamento del settore ospiti che passerà dagli attuali 350 posti a sedere fino a 700 posti a sedere. Lo annuncia l'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica.

I lavori di ristrutturazione avevano costretto la Fiorentina a ridurre i posti disponibili nel settore ospiti, che adesso però potrebbero essere ampliati nuovamente. Da capire che fine farà la zona cuscinetto del settore 0S2, ideata per separare i tifosi ospiti dagli ultras della Fiorentina. Sì ad un settore ospiti più esteso, no a potenziali contatti tra tifoserie avversarie: per farlo servirà certamente un numero più massiccio di forze dell'ordine che però - come ricorda l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica - deve essere prima approvato.

