Fiorentina-Napoli, raddoppiato lo spazio nel settore ospiti! Si attende l'ok del CASMS

Fiorentina-Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A, in programma per sabato 13 settembre. I tifosi napoletani sono in attesa di conoscere la decisione ufficiale del CASMS che stabilirà se - e in che misura - i tifosi del Napoli residenti in Campania potranno andare in trasferta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
In ogni caso, ci sono grandi novità in vista per il settore ospiti della Fiorentina: il Comune di Firenze sta per dare l'ok all'ampliamento del settore ospiti che passerà dagli attuali 350 posti a sedere fino a 700 posti a sedere. Lo annuncia l'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica.
I lavori di ristrutturazione avevano costretto la Fiorentina a ridurre i posti disponibili nel settore ospiti, che adesso però potrebbero essere ampliati nuovamente. Da capire che fine farà la zona cuscinetto del settore 0S2, ideata per separare i tifosi ospiti dagli ultras della Fiorentina. Sì ad un settore ospiti più esteso, no a potenziali contatti tra tifoserie avversarie: per farlo servirà certamente un numero più massiccio di forze dell'ordine che però - come ricorda l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica - deve essere prima approvato.