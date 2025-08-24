Il Mattino - L'affare Hojlund altera i piani del Napoli: non si accelera per Elmas e Juanlu

Calciomercato Napoli - Il Napoli si sta concentrando ora sul colpo in attacco, perché dopo il brutto infortunio di Lukaku si valuta l'ingaggio di Hojlund e per questo che di conseguenza rallentano le trattative per Elmas e Juanlu Sanchez.

Calciomercato Napoli: Hojlund frena due trattative

Questo quanto scrive Il Mattino sulle trattative del Napoli:

L'affare Hojlund ancora in gioco altera però i piani degli azzurri: con il danese ci saranno in balle cifre importanti, che si aggirano sui 40 milioni di euro in ogni caso, ecco perché il suo arrivo - in questo momento una priorità per l'attacco - potrebbe cambiare tutti i piani per il resto del mercato. Ed ecco perché il Napoli non ha pressato sull'acceleratore per le piste di Elmas e Juanlu che abbiamo raccontate così vicine fino a pochi giorni fa. I due affari porterebbero via insieme poco meno di 40 milioni se conclusi. Gli azzurri hanno proposto al Lipsia 2 milioni per il prestito di Eljif, ma l'affare totale non dovrà superare i 14-15 milioni di euro. C'è da fare bene i conti.

