Il Mattino - L'affare Hojlund altera i piani del Napoli: non si accelera per Elmas e Juanlu

Calciomercato Napoli - Il Napoli si sta concentrando ora sul colpo in attacco, perché dopo il brutto infortunio di Lukaku si valuta l'ingaggio di Hojlund e per questo che di conseguenza rallentano le trattative per Elmas e Juanlu Sanchez.

Calciomercato Napoli: Hojlund frena due trattative

Questo quanto scrive Il Mattino sulle trattative del Napoli: