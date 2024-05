L'esultanza rabbiosa di Kvaratskhelia e l'espressione di Calzona: le emozioni di Fiorentina-Napoli 2-2 | FOTOGALLERY CN24

Il Napoli pareggia 2-2 in trasferta contro la Fiorentina, in allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi (78’ Parisi); Arthur (87’ Lopez), Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran (78’ Mandragora), Kouame (66’ Ikoné); Nzola (66’ Belotti). All.: Italiano

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano (76’ Ngonge), Simeone (76’ Raspadori), Kvaratskhelia (86’ Lindrstrom). All.: Calzona

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 8’ Rrahmani (N), 40’ Biraghi (F), 42’ Nzola (F), 57’ Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Kvaratskhelia (N), Cajuste (N), Mandragora (F)