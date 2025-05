Il Mattino - L'Inter ha speso tante energie nervose, è un assist al Napoli per lo scudetto: Inzaghi "costretto" al turnover

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino, nell'editoriale a cura di Francesco De Luca, analizza il momento dell'Inter e l'impatto che può avere sulla lotta scudetto:

"Al di là degli auspici dei tifosi del Napoli, è possibile che la qualificazione all'ultimo atto della Champions abbia un riflesso sulla lotta scudetto. Perché Lautaro e i suoi compagni hanno speso parecchie energie nervose e queste sono le più difficili da recuperare. Ecco perché è immaginabile che Inzaghi faccia turnover domenica in casa del Torino, dove i campioni uscenti giocheranno tre ore prima che al Maradona scendano in campo il Napoli e il Genoa. Se si deve fare una scelta nel dosaggio delle forze, la priorità è la finale di Champions, la seconda che l'Inter si appresta a giocare in due anni. Fu sconfitta dal City. Anno 2023, Napoli campione e Inter finalista di Coppa: la storia può ripetersi.

La rosa ampia non ha messo i nerazzurri al riparo da problemi di tenuta fisica e nervosa che crea il calendario intasato. Ecco perché Inzaghi ha perso terreno in campionato. Il Napoli è stato concreto, se l'è meritato questo primato con l'impegno e la sofferenza in ogni partita. E adesso può sfruttare un aspetto psicologico di non poco conto perché l'attenzione di tutto l'ambiente Inter è puntata sulla finale, con la necessità di salvaguardare giocatori che non sono al massimo della condizione fisica, a cominciare dal capitano Lautaro. Quella di Inzaghi è una squadra di dimensione europea. Più che fare una scelta tra campionato e coppa, ha avuto una maggiore scarica di adrenalina nelle sfide internazionali, lottando con una determinazione che non si era più vista in campionato".