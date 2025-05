Pianetagenoa1893, Liguori a CN24: "Il Genoa al Maradona con l'unico obiettivo stagionale. Vieira? Ha capito subito una cosa e su De Winter..."

Ultime calcio Napoli - Marco Liguori, direttore di Pianetagenoa1893, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 79 DTT e sul canale Youtube:

"L'unico obiettivo del Genoa in questo momento, lo ha ribadito Vieira in conferenza dopo il Milan, è battere una big del campionato. Il decimo posto è sfumato e viene da 3 sconfitte consecutive. Mancano i cambi e questo è il limite del Genoa di tutta la stagione.

Vieira? Ha capito subito cosa fare, sistemare la difesa non avendo un attacco prolifico. Poi ha sistemato la mediana con una coppia molto forte fisicamente. Un po' come ha fatto il Napoli di Conte...

De Winter? All'inizio criticato, ma è stato una rivelazione. La sua maturità è. di questo periodo, è cresciuto molto. Schierato anche terzino destro ma non è il suo ruolo, è un centrale difensivo. Ci ha pensato anche l'Inter, ma aspettiamo un altro mese.

Frendrup? Accostato anche al Napoli, il Genoa deve cedere qualche calciatore in estate. A gennaio ci provò anche la Fiorentina ma saltò tutto.

Zanoli? Ha fatto un buon campionato anche se ha avuto qualche problema muscolare. Un'annata sfortunata un po' per tutti. In questo momento non è al top della forma e Vieira non lo schira dal 1' minuto. Masini potrebbe giocare trequartista al Maradona con Frendrup e Badelj in mezzo al campo. Ci sarà Vitinha dall'inizio. Pinamonti sarà il terminale offensivo anche se si attende il recupero di Ekuban".