Processo morte Maradona, è giallo sull'operazione: scatta la perquisizione in clinica

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino torna sul processo per la morte di Maradona ed è giallo sull'operazione, ecco gli ultimi sviluppi:

"Il processo per la morte di Diego Armando Maradona è cominciato quasi due mesi fa, l'11 marzo. E finora non sono mancati i colpi di scena. L'ultimo martedì sera, al termine dell'udienza in cui sono stati ascoltati alcuni medici della clinica Olivos, dove Diego era stato operato il 3 novembre 2020, ventidue giorni prima di morire, per un ematoma subdurale. Una serie di contraddizioni nelle testimonianze ha spinto il procuratore generale aggiunto di San Isidro, Patricio Ferrari, a chiedere una perquisizione nella struttura, accolta dal collegio giudicante della terza sezione penale. E così gli uffici della clinica sono stati invasi dagli agenti del dipartimento criminalità informatica della polizia di Buenos Aires. I magistrati vogliono accertare cosa sia realmente accaduto in quegli otto giorni, dal ricovero alle dimissioni, e mettere meglio a fuoco le responsabilità dei medici, quelli di Olivos e della équipe sanitaria che si sarebbe fatta carico di seguire Diego dopo l'intervento, quando venne trasferito nell'appartamento a Tigre, nel barrio di St. Andres, dove morì il 25 novembre.

Gli agenti, da quanto risulta, hanno sequestrato 279 pagine della cartella clinica di Maradona, 6 dati delle analisi di laboratorio e 543 mail che si scambiarono i medici incaricati di seguire quel «paziente complesso e non collaborativo», come venne definito Diego dal neurochirurgo Luque e dalla psichiatra Cosachov, i professionisti che avrebbero dovuto seguirlo più da vicino. Il materiale richiesto dal tribunale è stato messo a disposizione dai medici Juan Molinos, Pablo Castiello e Claudio Gabriel Ravinovich. C'è da accertare un punto dopo le dichiarazioni contrastanti dei dottori Pablo Dimitroff e Fernando Villarejo: Maradona fu o no sottoposto ad esami pre-operatori? E perché quegli esami non figurano nella cartella clinica? Cosa era emerso? Peraltro, è stato precisato che i medici di Olivos avevano sconsigliato l'intervento alla testa, ritenendolo non così grave. Ma il neurochirurgo Luque aveva insistito. Non fu lui, però, ad operare Diego: toccò al collega Pablo Rubino, con l'avallo del paziente".