Il Giornale - Chissà se Insigne proverà un depresso rimpianto vedendo questo Napoli

Calcio Napoli - Il quotidiano Il Giornale scrive sull'ex capitano azzurro Lorenzo Insigne ed il Napoli ponendosi degli interrogativi: "Chissà cosa ne dirà l’insigne Insigne, che di Napoli era un figliuolo calcistico. Avrà uno scornato sentimento di esaltazione? O un depressivo risentimento di rimpianto vedendo il Napoli lanciato, più che mai, sulla strada dello scudetto? È sempre questione di calciatori più o meno bravi. E non è un caso: lo dimostra il Napoli, questo Napoli che in estate ha aperto le finestre per creare aria nuova e sbaraccato gli armadi da mugugnanti di spogliatoio, capi e capetti, vecchie o impolverate glorie. Sono partiti Insigne e Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, perfino Milik e Ospina. Spalletti ha sostituito il ninnolo Insigne con il rombante Kvaratskhelia e c’è voluto poco a rinominarlo Kvaradona. Si sono aggiunti Raspadori e Simeone che stanno quieti, ma in campo lasciano il segno. E queste scelte sono meriti di società".