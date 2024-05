Repubblica - Osimhen out in Fiorentina-Napoli: il favorito fra Raspadori e Simeone per sostituirlo

Ultime notizie Serie A - Questa sera si gioca, penultima di campionato con Fiorentina-Napoli di scena al Franchi alle ore 20:45. Osimhen non ci sarà, e allora chi giocherà al suo posto? Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Aperto il ballottaggio tra Raspadori e Simeone. Il Cholito spera in una maglia da titolare per esibirsi da protagonista contro la sua ex squadra. Ci è già riuscito nella semifinale di Supercoppa, nel 3-0 rifilato ai viola: sembrava un trampolino di lancio per il Napoli che poi ha cambiato il terzo allenatore (Calzona hapreso il posto di Mazzarri) senza riuscire ad effettuare una vera e propria inversione di tendenza. Calzona deciderà soltanto poche ore prima della partita, ma Raspadori potrebbe spuntarla in extremis e giocare nel tridente assieme a Politano e Kvaratskhelia. Per il resto non dovrebbero esserci troppi cambi in formazione: in mediana avrà ancora spazio Cajuste con Lobotka e Anguissa. Zielinski sta meglio, ma prenota l’addio con il Lecce. Probabile conferma pure del reparto arretrato: Olivera sta trovando un minimo di continuità sulla fascia sinistra".