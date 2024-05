Ravezzani: "Conte-Napoli, l'unica obiezione è De Laurentiis! C'è scetticismo reciproco"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia:

Conte-Napoli, intervista Ravezzani

“Conte non ha nulla di meglio del Napoli tra le mani, ma i matrimoni vanno fatto tra persone compatibili. Deduco che l’obiezione di Conte è presente sulla figura di De Laurentiis… Entrambi sono due personaggio che scaricano le colpe sugli altri, quindi c’è un po’ di diffidenza reciproca e comprensibile. Se matrimonio sarà, sarà matrimonio per obbligo. De Laurentiis anche non ha grandi alternative al Napoli. Conte è uno ci starebbe benissimo in azzurro. Entrambi dovrebbero cambiare atteggiamento per far funzionare al meglio la cosa.

Il Milan? Avrebbe già avuto i margini per intervenire su Conte, ma se non lo ha fatto finora, non lo farà più. Stellini ai nostri microfoni ha parlato in maniera chiara e ha ammiccato ai club che lo cercano, ma ora lui e Conte si sono ridimensionati rispetto a qualche anno fa. Il Milan non capisce colpevolmente che uno come Conte farà qualche dichiarazione fuori luogo, ma dà grosse garanzie. Gli americani capiscono poco queste dinamiche e questo sarà il motivo per cui il Milan non otterrà grandi successi nei prossimi anni.

Gasperini bello ma perdente? Si diceva anche di Ancelotti al suo arrivo al Milan, ora è l’allenatore più vincente della storia. L’Atalanta è arrivata in due finali con calciatori di seconda mano, come De Ketelaere che era uno scarto del Milan. Le finali sono quella roba lì, fatta di episodi e rammarichi. Ha giocato meglio l’Atalanta, ma non è riuscita a svoltare”.