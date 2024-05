La Stampa annuncia: questo pomeriggio verrà esonerato Allegri

Ultime notizie calcio - Massimiliano Allegri verrà esonerato questo pomeriggio dalla Juventus. Ad anticipare la notizia è il quotidiano torinese La Stampa che rivela dunque la decisione presa dalla dirigenza bianconera dopo la pessima reazione del tecnico al fischio finale della gara di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta:

"Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’irritazione e il fastidio per il comportamento dell’allenatore sono profondi, lo strappo irrimediabile. Ex allenatore, in realtà: nonostante non abbia ricevuto comunicazioni e stamani si presenterà a dirigere l’allenamento, nel pomeriggio verrà esonerato".