Perché De Laurentiis ha scelto Gasperini? CorSport svela i tre motivi che hanno convinto il patron

Perché Aurelio De Laurentiis ha scelto Gian Piero Gasperini? L'allenatore dell'Atalanta è al primo posto del casting del presidente per la panchina del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega i motivi per i quali il numero uno della SSC Napoli ha intenzione di puntare tutto sul tecnico d'origine piemontese che a Bergamo ha scritto pagine importanti della storia del club orobico sotto la gestione Percassi.

Gasperini nuovo allenatore del Napoli?

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega perché il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di affondare il colpo su Gian Piero Gasperini per quanto riguarda la panchina del Napoli. Ad oggi, per il quotidiano, è lui il profilo in pole per guidare gli azzurri la prossima stagione: