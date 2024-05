Gazzetta - Martinez Quarta nel mirino del Napoli: affare low cost, i dettagli

Martinez Quarta nel mirino del Napoli si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport. Il difensore centrale non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2025 e la Fiorentina dovrà per forza metterlo sul mercato per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Martinez Quarta piace al Napoli

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'argentino Martinez Quarta è tra gli obiettivi di mercato del napoli per la prossima stagione. A Firenze sta per arrivare l'agente del calciatore il quale ribadirà la volontà di non firmare un nuovo contratto con il club di Rocco Commisso. La Fiorentina valuta Martinez Quarta almeno 10 milioni di euro. L'ingaggio - aggiunge Gazzetta - del difensore è ampiamente alla portata del Napoli in quanto guadagna 1 milione di euro.