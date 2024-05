Tuttosport - In bilico la posizione del capo scout Micheli al Napoli

De Laurentiis ha ammesso, ieri in conferenza, che l'unico acquisto voluto da lui è stato Ngonge dal Verona. Gli altri calciatori arrivati sono frutto di scelte fatte dallo scouting e dall'area tecnica: "Avrei potuto prendere solo giocatori in prestito, invece poi abbiamo comprato anche nel mercato di gennaio svariati giocatori. Vedi i soldi spesi per Ngonge. Non mi sono mai tirato indietro anche quando ho capito che la stagione era compromessa. Il calcio che tu pratichi è comunque in fieri. In una società non ci sono solo i giocatori. Tu hai degli elementi che lavorano in tante direzioni, sia sportive che non. L'unica scelta diretta mia è stata Ngonge, ho detto: "Voglio quel ragazzo!". Le altre scelte non le ho fatte io. Bisogna comunque poi fare le dovute valutazioni su chi hai avuto".

Maurizio MIcheli in bilico al Napoli

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del quotidiano Tuttosport, la posizione di Maurizio Micheli (capo scout della SSC Napoli) non sarebbe del tutto solida. Anche sulla sua figura professionale il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe facendo delle opportune valutazioni alla luce del fatto chetutti gli acquisti presi in questa stagione sono stati deludenti più che mai.