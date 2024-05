Da Firenze - Nico e Arthur in dubbio per Napoli, Italiano gestisce le forze verso Atene: la formazione

Ultime notizie Serie A - Questa sera si gioca, penultima di campionato con Fiorentina-Napoli di scena al Franchi alle ore 20:45. Della formazione viola, parla il Corriere Fiorentino:

"Stasera la Fiorentina indosserà per la prima volta la maglia della stagione 2024-25. Il Napoli infatti, pur con tutte le difficoltà incontrate in questa disgraziata annata post scudetto e nonostante qualche assenza (quella di Oshimen su tutte) resta il Napoli. Per questo, oltre che per rodare le gambe, il mister punterà sui giocatori di maggior qualità. Con un paio di dubbi. Il primo riguarda Nico, uscito stremato dai 90’ col Monza. E poi Arthur. Il brasiliano è in crescita ma i suoi muscoli vanno maneggiati con cura. Chi invece dovrebbe rientrare è Bonaventura che dopo aver saltato le ultime due gare ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. E poi Dodò, Biraghi, Kouame, Belotti. Tutta gente tenuta a riposo lunedì e che stasera tornerà tra i titolari. Del resto, è quella la strategia. Ruotare gli uomini, gestirne le forze e presentarsi tirati a lucido ad Atene".