L'editoriale del CdM: "Da disertare gli spettacolini di De Laurentiis, chi lo capisce è bravo"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno pubblica come di consueto l'editoriale di Vittorio Zambardino:

"Dice che il 24 maggio prossimo compie 75 anni e che «mi fumano ancora le palle». Alla domanda se in questa stagione maledetta ha pensato di mollare il Napoli risponde «mai», ripete anzi che lui lo sapeva che sarebbe andata male. E fra le due affermazioni - il fumo inguinale e il «non lascio» - c’è un legame logico molto forte. Ha anche specificato, con l’aiuto del capo della comunicazione, che non è scaramantico: opportuna precisazione da parte di una società che ha motivato così il rinvio di una partita prevista per venerdì 17, oggi. Chi vi capisce è bravo.

Aurelio De Laurentiis ha messo in coda alla presentazione dei due ritiri in Trentino e Abruzzo , avvenuta giovedì sul mare di Posillipo, un lungo show sportivo-politico. Per carità, niente di nuovo. Tutti articoli ben noti del catalogo presidenziale, compreso il turpiloquo, l’attacco feroce al sindaco Manfredi per coprire il fatto che «ho detto ai miei tecnici di preparare la ristrutturazione del Maradona» da finire entro due anni e cioè l’accettazione dell’unica opzione possibile, quella dello stadio attuale, sempre sostenuta dal sindaco. Ha perfino scoperto che la zona è sismica, cosa che noi flegrei sappiamo almeno dal 1538, anno di nascita del Monte Nuovo a Lucrino. Quindi blandizie a Vincenzo De Luca, attacchi a Giuntoli, Spalletti («Il Napoli era scoppiato già a marzo del 2023») e per la prima volta ai tecnici che lo consigliano in fatto di mercato, ben bene infilzati più volte. E poi «per me ciò che è avvenuto quest’anno sta alle spalle, resta dentro di me come memoria culturale, ma non esiste». Condire con una tirata di offese ai giornalisti e servire freddo. Per la serie: assumersi la responsabilità.

Francamente non si capisce perché la categoria dei giornalisti napoletani ed i suoi organismi rappresentativi continui a sopportare un simile livello di mancanza di rispetto da parte del presidente del Napoli. Ci sarebbe da disertare questi spettacolini ormai invecchiati e fidarsi dello streaming. Lo stesso presidente ha spiegato che ieri non era certo giorno di rivelazioni, preannunciando per il 31 maggio la conferenza stampa nella quale sarà presentato il futuro del Napoli, specificando che si tratta dei prossimi diciannove anni - ammirevole speranza di vita lavorativa (per quella biologica ad multos annos e in buona salute).

Del nome del prossimo allenatore non ha voluto ovviamente dir nulla, ma bastava abbassare lo sguardo verso i commenti allo streaming su YouTube. Nella finestrella dei commenti, i tifosi - non moltissimi in verità, la solita decina di smanettoni - ripetevano ossessivamente il nome di Antonio Conte - la cosiddetta «juventinizzazione» della tifoseria, per la serie «il peggio non è mai venuto»".