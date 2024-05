Fiorentina-Napoli, le scelte di Calzona: ecco il prescelto che giocherà al posto di Osimhen

Chi giocherà in attacco al posto di Victor Osimhen contro la Fiorentina? L'attaccante nigeriano non sarà del match di questa sera allo stadio Franchi così come Piotr Zielinski. La perdita di Osimhen non è di poco conto per Calzona che perde il suo terminale offensivo. Tuttavia l'allenatore calabrese ha già scelto chi tra Giacomo Rspadori e Giovanni Simeone, l'ex di giornata, giocherà al centro dell'attacco.

Fiorentina Napoli: le scelte di Calzona

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle scelte di formazione che avrebbe in mente il tecnico Francesco Calzona per la sfida di questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze per l'ultima trasferta di campionato: