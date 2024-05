Repubblica attacca - "Andrà tutto bene", De Laurentiis come i virologi ma non ha convinto: sembra non aver capito il fallimento

“I tifosi stiano tranquilli rifarò un altro grandissimo Napoli”, ha assicurato De Laurentiis nella conferenza stampa dei due ritiri estivi degli azzurri. L'edizione odierna di Repubblica commenta così:

"Andrà tutto bene. Ma bisogna credergli per forza sulla parola, come con alcuni virologi agli albori del Covid, perché in quasi due ore di monologo Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trasmettere ai tifosi del Napoli nessun messaggio davvero concreto o convincente, pur essendosi dilungato a modo suo su qualsiasi tema dello scibile calcistico. «Rifarò una grandissima squadra», ha infatti ruggito con il petto in fuori il presidente, dando tuttavia la sensazione di aver capito poco o nulla del cataclisma che ha fatto precipitare in pochi mesi nell’anonimato i campioni d’Italia".