"Conte al Napoli?" De Laurentiis in conferenza risponde così! | VIDEO

La prima scelta della SSC Napoli resta Antonio Conte, ma sono in rialzo le quotazioni di Gasperini. Per cui però De Laurentiis dovrebbe aspettare inizio giugno, quando giocherà l'ultima gara di Serie A nel recupero contro la Fiorentina.

Ma la 'mancata smentita' a domanda diretta su Antonio Conte al Napoli, sa di trattativa ancora aperta. Questa la risposta di De Laurentiis in conferenza stampa sull'allenatore pugliese:

"Conte? Ne avete parlato voi, ne parlai a novembre. Poi non ne ho più parlato. Quando io chiamai Sarri lui veniva dall'Empoli. Quando ho preso Spalletti dopo che arrivammo terzi gli hanno portato via la macchina. Stiamo un attimo calmini, perché altrimenti qua sembra che ci sia solo un uomo che può guidare il Napoli verso lidi importanti. Se io sono stato insieme ai miei collaboratori di 14 anni di Europa, avevo già detto che sarebbe stato difficile ripetersi. Io, che non avevo mai vissuto una situazione così, è chiaro che mi sono lasciato anche quasi condizionare dai media. Quando i media iniziano a dire 'va esonerato, la sua avventura al Napoli è finita' diventa anche questo disdicevole. Non è che tu puoi obbligare allenatori a venire ad allenare una società, o non puoi far si che la tua prima punta faccia 28 gol, e che non stia male, e che poi abbia giocato solo il 50% di tutte le partite che avrebbe dovuto giocare. Io raccolgo tutto su di me, va benissimo, però poi qualcosa la rimando anche al mittente".