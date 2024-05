Gazzetta - Ecco perché Allegri può essere licenziato per giusta causa dalla Juve

Ultime notizie calcio - Massimiliano Allegri è ai titoli di coda con la Juventus. Quanto è accaduto nella sfida contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia non è assolutamente piaciuto alla dirigenza bianconera. Ci sono delle immagini dove Allegri allontana il direttore tecnico Cristiano Giuntoli. In più c'è anche da tenere conto della tentata aggressione ai danni del direttore Vaciago di Tuttosport.

Licenziamento giusta causa Allegri

Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Juventus si è presa del tempo per decidere su come agire nei confronti di Massimiliano Allegri. Non è da escludere il licenziamento per giusta causa in quanto il tecnico avrebbe violato il codice di comportamento dei dipendenti della Juventus. Oggi pomeriggio potrebbe arrivare anche l'ufficialità della decisione.