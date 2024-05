Allegri-Napoli, clamoroso Galeone: "Vi dico cos'ha in mente De Laurentiis, farebbe di tutto!"

Ultime news SSC Napoli - Giovanni Galeone, storico amico di Max Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna de Il Giornale:

“Ingiusto mandar via Allegri. In tanti ingenerosi con Max: si è trovato da solo a gestir situazioni pesanti. Ha impostato la finale con l'Atalanta alla perfezione".

E Giovanni Galeone risponde così su Allegri-Napoli:

Quale sarà il futuro di Allegri? Riuscirà a... calmarsi?

«Lo vedrei bene in Premier League. Anche se in Italia De Laurentiis farebbe di tutto per portarlo a Napoli».