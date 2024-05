Gazzetta - De Laurentiis ripete il triste refrain su Giuntoli juventino in attesa dello juventinissimo Manna

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano si è soffermato in particolare sulle parole del presidente riguardo al solito tema della juventinità dell'ex dirigente Cristiano Giuntoli e non solo:

"Tra un «Napoli fortissimo», un «Maradona rinnovato in due anni da quando potrò metterci le mani» ed il consueto triste refrain sullo juventinismo mascherato di Giuntoli in attesa di ufficializzare lo juventinissimo Manna come nuovo d.s., Aurelio De Laurentiis ha presentato il doppio ritiro del Napoli (Dimaro 11/21 luglio e Castel di Sangro 25 luglio/10 agosto salvo preliminari di Coppa Italia) sforzandosi di apparire sensazionale. In realtà, è sembrato provato da una stagione che non ha esitato a definire «misera» e dalla quale vorrebbe uscire con un nome forte alla guida della squadra".