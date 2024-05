Da Firenze - Italiano resta sul taccuino di De Laurentiis: lascia la Fiorentina, il Napoli è un'opzione

Dall'edizione di Firenze di Repubblica, arrivano conferme sul nome di Vincenzo Italiano: seppure non sia il piano A di De Laurentiis, resta fra i nomi in corsa per la panchina del Napoli. Sul quotidiano in edicola oggi, si legge:

"Non è stato un anno semplice per il Napoli, che si ritrova due punti sotto la Fiorentina e alle soglie di una rivoluzione tecnica che potrebbe coinvolgere anche Italiano. L’allenatore viola a giugno lascerà Firenze. Stasera il suo ultimo abbraccio al Franchi, prima di darsi appuntamento a Cagliari, ad Atene e infine a Bergamo per il recupero della sfida rinviata a marzo per il malore che colse Joe Barone. Italiano e il Napoli, un incrocio che potrebbe non esaurirsi stasera. Anche un anno fa Vincenzo era finito nel mirino del presidente De Laurentiis ma alla fine il tecnico decise di prolungare coi viola. Racconta il numero uno del Napoli che l’anno scorso non ha voluto «fare un torto alla Fiorentina» malgrado Italiano fosse «pronto a venire». Un anno dopo il nome di Italiano è ancora sul taccuino degli azzurri dopo Conte, Gasperini e Pioli. E Non è l’unico club che ci sta pensando, anzi: c’è anche il Bologna alle prese con la questione Thiago Motta che potrebbe finire alla Juventus nel post Allegri".