Gazzetta - Tudor domani può essere già presentato a Castel Volturno! Novità su contratto e stipendio, le cifre

Ultime notizie Napoli - Igor Tudor non intende essere un semplice traghettatore ma ha l’ambizione di voler creare un suo piccolo ciclo al Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il croato ha accettato 7 mesi di contratto (per circa 2 milioni netti) e un’opzione unilaterale di riconferma per la società con un ingaggio sino al giugno 2025 di 3 milioni netti:

"Tudor ha voluto dimostrare di credere in questa scommessa. E De Laurentiis, che è rimasto colpito positivamente, oggi deve sciogliere la riserva per arrivare alla firma dei contratti. Se tutto procede come previsto, il tecnico sarà annunciato in giornata. Domani pomeriggio a Castel Volturno è prevista la ripresa degli allenamenti e sarà la prima seduta diretta da Tudor, che dovrebbe anche essere presentato ai media"