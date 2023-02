Gazzetta - Nuovo premio scudetto oltre quello previsto da contratto: ADL ha imparato una lezione dal passato

Calcio Napoli - Nei contratti firmati il presidente Aurelio De Laurentiis fissa già i premi per i vari obiettivi stagionali. Questo vuol dire che ogni calciatore sa, al momento della firma, quanto incasserebbe se vincesse con il Napoli lo scudetto, la Coppa Italia, la Champions League oppure l'Europa League. Stando però a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport questa mattina, De Laurentiis ha promesso alla squadra un premio extra contrattuale in caso di vittoria del tricolore.

Premio scudetto Napoli

Come si legge su Gazzetta questo premio extra è stato voluto da De Laurentiis in persona, non c'è stata alcuna richiesta da parte della squadra. E' una scelta libera del presidente che vuole premiare questo gruppo. Dunque non ci sarà trattativa. De Laurentiis, deciderà lui quanto stanziare, darà un premio oltre quello da contratto ai suoi calciatori. Nessuno conosce la cifra, quella la sa solo il patron ,a Gazzetta ricorda soltanto che solo in premi Lega e qualificazione Uefa, vincere il titolo significa entrate per circa 30 milioni. Insomma De Laurentiis, per Gazzetta, ha imparato una lezione dal passato dove trattative per premi scudetto avevano creato qualche frizione con lo spogliatoio.